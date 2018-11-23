Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее с 31 октября 2018 года расчеты с вкладчиками иркутского ВостСибтранскомбанка, по состоянию на 23 ноября выплатило 1,6 млрд рублей, или 82% общей суммы своей страховой ответственности по данному страховому случаю. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Страховое возмещение получили 11,6 тыс. вкладчиков.

Выплаты производятся через Сбербанк . Ранее АСВ сообщило, что в общей сложности за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,9 млрд рублей могут обратиться порядка 31 тыс. вкладчиков.



ЦБ отозвал лицензию у ВостСибтранскомбанка 19 октября этого года.