Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жительниц, фактически создавших финансовую пирамиду. Фигуранткам инкриминируется мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ), сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в августе 2012 года три гражданки разработали схему хищения средств граждан. Действуя в составе организованной группы, они от имени организаций «Норд Вест», «Норд Вес», «РБС-Девелопмент» и «Энергопроект» организовали в Москве и Тольятти прием средств от населения по инвестиционным договорам, обещая выплату высоких процентов. Фактически же компании функционировали по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников, указывают правоохранители.

Организаторы пирамиды арендовали помещения под офисы, создавая видимость официального представительства фирм, набрали персонал. Они распространяли рекламу в СМИ, представляя недостоверные сведения о продолжительной работе компании, ее положительной репутации и обширной географии деятельности.

В период с 2012 года по сентябрь 2015-го в финансовую пирамиду вложили средства 582 человека. Часть полученных денег сообщницы тратили на выплату ежемесячных процентов вкладчикам, а остальные деньги забирали себе. За время функционирования финпирамиды ее создатели похитили свыше 233 млн рублей.



Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти Самарской области для рассмотрения по существу.

