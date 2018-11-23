В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре вынесен приговор бывшим сотрудницам банка, присвоившим более 22 млн рублей. Об этом сообщается в пятницу на сайте МВД.

Белоярский районный суд признал двух бывших сотрудниц банка в возрасте 40 и 35 лет виновными в совершении преступления, предусмотренного частями 3, 4 и 5 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата»).

Следователями ОМВД России по Белоярскому району установлено, что жительница района, являясь сотрудницей одного из банков, в период с 2015 по 2017 год осуществляла хищение денежных средств, принадлежащих организации. «Так, в июле 2015 года, узнав, что знакомый мужчина нуждается в займе денежных средств под проценты, злоумышленница внесла недостоверные сведения в банковскую программу и вывела более 6 млн рублей с банковского счета организации, впоследствии передав их приятелю, — сообщили правоохранители. — По аналогичной схеме спустя полгода она вывела и перевела на различные счета физических лиц более 15 млн рублей».

Чтобы не вызвать подозрения у службы безопасности, к преступной деятельности женщина привлекла свою более молодую коллегу, которая и подтвердила законность банковских операций. С целью сокрытия недостачи денежных средств злоумышленницы при закрытии банковского дня вносили недостоверные сведения в отчетные документы.

В дальнейшем работницами финансовой организации также были похищены денежные средства в размере 1 млн рублей, которые были потрачены на приобретение автомобилей и погашение кредитов.



Суд назначил фигуранткам наказание в виде лишения свободы на сроки три и четыре года условно. В настоящее время похищенные денежные средства возвращены банку.