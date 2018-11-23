Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил кандидатуру экс-губернатора Владимирской области Светланы Орловой на пост аудитора Счетной палаты РФ.

Ранее глава бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в верхнюю палату представление для утверждения Орловой аудитором СП. Комитет поддержал ее назначение, отметив большой опыт работы Орловой в органах исполнительной и законодательной власти.

Половину состава Счетной палаты назначает Госдума, половину — Совет Федерации. Кандидатуры вносит президент.