Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о пилотном введении режима налогообложения самозанятых граждан, речь идет о налоге на профессиональный доход.

Специальный налоговый режим для самозанятых россиян вводится в качестве эксперимента, который продлится с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года. Им смогут воспользоваться граждане, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Предполагается, что первыми уплачивать налоги по новым правилам смогут физические лица и индивидуальные предприниматели в Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Речь пойдет в том числе о гражданах, работающих через интернет, при этом доход самозанятого должен составлять не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).

«Принятие закона должно способствовать выведению из тени самозанятых граждан, легализации их деятельности, своевременному исполнению обязанностей налогоплательщика и упорядочению налоговых поступлений», — говорится в заключении профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.