Сенаторы одобрили поправки в федеральный бюджет на 2018 год, увеличивающие его профицит с 0,5% до 2,1% ВВП.

Закон увеличивает доходы бюджета на 1,875 трлн рублей — до 18,948 трлн. В основном это стало возможно за счет роста нефтегазовой прибыли — 1,582 трлн.

Одновременно расходы увеличатся на 217,7 млрд рублей — до 16,809 трлн. В результате профицит составит 2,138 трлн рублей. Объем ВВП будет 101 трлн 164 млрд рублей.

Предполагается, что уровень инфляции не превысит 3,4%.