НРД предоставил для проведения сделки собственную блокчейн-платформу на базе Hyperledger Fabric 1.1.
Сбербанк, Национальный Расчетный Депозитарий и МТС подвели итоги сделки по выпуску коммерческих облигаций на блокчейне. Состоялось погашение номинальной стоимости выпуска коммерческих облигаций МТС объемом 750 млн рублей, организатором и покупателем которого выступил корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Таким образом, «был успешно реализован кейс по полному циклу жизни ценной бумаги в виде набора смарт-контрактов — от размещения до полного исполнения эмитентом своих обязательств перед инвестором», подчеркивается в релизе Сбербанка.
Как поясняется, коммерческие облигации — беззалоговые долговые ценные бумаги, размещающиеся на внебиржевом рынке по закрытой подписке. В рамках подготовки к сделке была реализована полная модель расчетов DVP (delivery versus payment) на блокчейне, при которой движение ценных бумаг и денежных средств происходит одновременно (поставка против платежа). В рамках сделки добавлена возможность динамического изменения состава участников сети для работы с широким кругом инвесторов.
НРД предоставил для проведения сделки собственную блокчейн-платформу на базе Hyperledger Fabric 1.1. Для проведения сделки доступ к децентрализованной платформе получили эмитент, центральный депозитарий и инвестор. В рамках проекта была обеспечена конфиденциальность при работе со счетами, а также учтены особенности российского законодательства, подчеркивают стороны сделки.
«Блокчейн может изменить мир так же сильно, как изменил его Интернет. Эта технология очень важна для банковского сектора, ведь она позволяет снизить издержки, кардинально повысить скорость и безопасность трансакций, обеспечить беспрецедентный уровень доверия и прозрачности любых операций. Я уверен, что наш совместный блокчейн-проект с НРД и МТС — это только начало и в горизонте пяти — десяти лет продукты и услуги с использованием блокчейна, в том числе смарт-контракты на его основе, станут обыденным явлением», — прокомментировал вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков Сбербанка Андрей Шеметов.
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