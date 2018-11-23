Сбербанк , Национальный Расчетный Депозитарий и МТС подвели итоги сделки по выпуску коммерческих облигаций на блокчейне. Состоялось погашение номинальной стоимости выпуска коммерческих облигаций МТС объемом 750 млн рублей, организатором и покупателем которого выступил корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Таким образом, «был успешно реализован кейс по полному циклу жизни ценной бумаги в виде набора смарт-контрактов — от размещения до полного исполнения эмитентом своих обязательств перед инвестором», подчеркивается в релизе Сбербанка.

Как поясняется, коммерческие облигации — беззалоговые долговые ценные бумаги, размещающиеся на внебиржевом рынке по закрытой подписке. В рамках подготовки к сделке была реализована полная модель расчетов DVP (delivery versus payment) на блокчейне, при которой движение ценных бумаг и денежных средств происходит одновременно (поставка против платежа). В рамках сделки добавлена возможность динамического изменения состава участников сети для работы с широким кругом инвесторов.

НРД предоставил для проведения сделки собственную блокчейн-платформу на базе Hyperledger Fabric 1.1. Для проведения сделки доступ к децентрализованной платформе получили эмитент, центральный депозитарий и инвестор. В рамках проекта была обеспечена конфиденциальность при работе со счетами, а также учтены особенности российского законодательства, подчеркивают стороны сделки.



«Блокчейн может изменить мир так же сильно, как изменил его Интернет . Эта технология очень важна для банковского сектора, ведь она позволяет снизить издержки, кардинально повысить скорость и безопасность трансакций, обеспечить беспрецедентный уровень доверия и прозрачности любых операций. Я уверен, что наш совместный блокчейн-проект с НРД и МТС — это только начало и в горизонте пяти — десяти лет продукты и услуги с использованием блокчейна, в том числе смарт-контракты на его основе, станут обыденным явлением», — прокомментировал вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков Сбербанка Андрей Шеметов.