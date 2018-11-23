Банк «Русский Стандарт» в рамках «черной пятницы» запустил трехдневную акцию со сниженной стоимостью обслуживания премиальных кредитных карт. Как указано в сообщении банка, при оформлении онлайн-заявки на его сайте на «черную» карту Black или RSB Travel Black либо премиальную карту American Express 23, 24 и 25 ноября обслуживание в первый год будет осуществляться за половину стоимости.

«Таким образом, при оформлении указанных карт в рамках акции стоимость их первого года обслуживания составит 2 450 рублей, 2 950 рублей и 1 495 рублей соответственно», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.



Карта Black предоставляет держателю кредитный лимит до 600 тыс. рублей по ставке от 19,9% годовых, напоминают, в частности, в «Русском Стандарте». Карта предусматривает повышенный сash back: при оплате на любых автозаправках, в такси, в кафе и ресторанах, в магазинах одежды и обуви держатель карты получит 10% от суммы покупок по карте. Вместе с кредитной картой Black клиенты бесплатно получают программу страхования выезжающих за рубеж с лимитом 50 тыс. долларов на медицинские расходы.