Роскомнадзор сообщает о возросшей в Интернете активности мошенников в связи с «Черной пятницей». В Сети появились сайты, собирающие персональные данные с нарушением закона, предупреждает ведомство.

«Роскомнадзор информирует пользователей о появлении в Интернете «лендинговых» страниц в рамках международной акции «Черная пятница». Основной целью появления таких сайтов является сбор контактных данных (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и пр.) и последующее их использование в качестве баз данных у «спамеров»», — отмечается в сообщении Роскомнадзора, опубликованном в пятницу.

Для привлечения внимания покупателей мошенники используют логотипы известных брендов, которые участвуют в акции.

Специалисты Роскомнадзора отмечают опасность таких страниц, «поскольку в таком случае высока вероятность, что персональные данные пользователей будут использованы в целях, отличных от заявленных на этапе их сбора».