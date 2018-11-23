Агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») подготовило рэнкинг крупнейших лизинговых компаний России в сегменте грузового автотранспорта по итогам девяти месяцев 2018 года. Объем нового бизнеса участников рэнкинга в этом сегменте составил 164,7 млрд рублей, что на 17,5% больше, чем за тот же период 2017 года, указано в сообщении агентства, где приводится и вышеуказанная топ-двадцатка.

По мнению генерального директора RAEX Дмитрия Гришанкова, этот сегмент лизинга активно развивается благодаря государственным программам субсидирования. «По данным компаний, реализация программ стимулирования лизинга обеспечила прирост совокупного объема нового бизнеса в сегменте лизинга грузового автотранспорта более чем на 36,5 миллиарда рублей, или более 22% совокупного объема нового бизнеса в этом сегменте», — комментирует Гришанков.

Лизинг грузового автотранспорта составляет 17% в совокупном объеме нового бизнеса топ-100 лизинговых компаний . В то же время автолизинг, включая лизинг легкового автотранспорта, по-прежнему остается наиболее крупным сегментом лизингового рынка (31% в совокупном объеме нового бизнеса).

По оценке RAEX, практически каждый второй грузовик в России продается в лизинг. Количество заключенных участниками рейтинга сделок составило 46% от общего объема продаж грузового автотранспорта на рынке за девять месяцев 2018 года.

Около 78% переданных в лизинг грузовиков — среднетоннажные автомобили с полной массой до 16 тонн. При этом доля тяжелых грузовых автомобилей в общем числе переданных в лизинг грузовиков снизилась с 34% за девять месяцев 2017 года до 22%.



Напомним, в октябре было объявлено о разделении бизнесов агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика») и кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА». В этой связи организации отдельно друг от друга проводили анкетирование лизингодателей по итогам девяти месяцев.