Промсвязьбанк разместил дополнительный выпуск акций на сумму 5 млрд рублей. Об этом сообщили в банке, уточнив, что приобретателем бумаг, размещенных посредством закрытой подписки, выступила Российская Федерация в лице Росимущества, владельца всех голосующих акций Промсвязьбанка.

В результате допэмиссии уставный капитал банка вырос до 55 млрд рублей, указано в релизе.



«Увеличение капитала поможет банку улучшить исполнение банковских нормативов, нарастить масштабы бизнеса по всем направлениям работы банка, в том числе в ключевом для нас сегменте ОПК. Увеличение лимитов на одного заемщика позволит банку работать с более крупными компаниями», — прокомментировал главный финансовый директор Промсвязьбанка Евгений Смирнов.