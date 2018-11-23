Продажи товаров в социальных сетях, мессенджерах и на онлайн-досках объявлений за год — по март 2018 года — составили 591 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные предоставили «Яндекс.Кассы» и агентства Data Insight.

Всего за год на всех таких площадках состоялось около 394 млн сделок, а средний чек составил 1500 рублей. Наиболее популярная категория товаров — одежда и обувь, продажи которых достигают 100 млрд рублей.

Аналитики учитывали продажи через соцсети, сайты объявлений и мессенджеры и компаний, и частных пользователей. Их оценка рынка сопоставима с оборотом классического онлайн-ритейла в России — за 2017 год, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, это 1,04 трлн рублей.

Основные продажи исследованного типа — а именно почти треть рынка — происходят на онлайн-досках объявлений, самые популярные из которых — Avito и «Юла». Второй по популярности канал продаж — социальные сети, тут лидируют «В контакте», Instagram и «Одноклассники». Следом идут сайты так называемой шеринг-экономики, которые за плату предоставляют доступ к товару, услуге, недвижимости, — YouDo, Profi и проч.

Через мессенджеры проходит около 6% социальной онлайн-коммерции, тройка самых популярных — WhatsApp, Telegram, Viber.