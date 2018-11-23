Примсоцбанк рефинансирует кредиты, выданные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, по ставке от 10,5% годовых. Ставка также распространяется на рефинансирование потребительских кредитов, взятых на нужды бизнеса.

Продукты для физических и юридических лиц строго разделяются, однако в случае с индивидуальными предпринимателями эта грань размывается и появляются такие возможности, как рефинансирование потребительских кредитов по ставкам для ИП, отмечают в пресс-службе банка, напоминая, что ставки по кредитным продуктам для юридических лиц и ИП традиционно ниже, чем по аналогичным программам для физических лиц.

Ключевая особенность рефинансирования — объединение имеющихся кредитов в один с установкой единой процентной ставки, а также возможность регулировать ежемесячный платеж за счет продления срока кредита.



Сумма рефинансирования в Примсоцбанке составляет от 300 тыс. до 35 млн рублей при сроке кредитования от трех до 72 месяцев. Выдача возможна в форме срочного кредита или кредитной линии с лимитом выдачи. В качестве обеспечения рассматриваются недвижимость и автотранспортные средства, а также поручительство гарантийного фонда Приморского края.