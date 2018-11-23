Почта Банк стал владельцем 100% процессинговой компании «МультиКарта» в результате приобретения у банка ВТБ доли в 25,33% от уставного капитала. Ранее Почта Банк владел долей в 74,67% от уставного капитала ООО «МультиКарта».

«Почта Банк как динамично развивающийся бизнес является одним из ключевых клиентов и потребителей сервисов и продуктов «МультиКарты». Активное развитие банка требует большого количества инновационных технологических решений и проектов, которые банк будет реализовывать совместно с компанией «МультиКарта». В связи с этим было принято решение, что операционное управление и контроль над «МультиКартой» будет осуществлять Почта Банк», — пояснила член правления, финансовый директор Почта Банка Наталия Строкун.

Она уточнила, что по итогам девяти месяцев 2018 года прибыль компании «МультиКарта» составила более 300 млн рублей. В комиссионных доходах Почта Банка доля «МультиКарты» составляет чуть более 1 млрд рублей.



«МультиКарта» сегодня предоставляет процессинговые и сервисные услуги более чем 60 российским и зарубежным банкам. По итогам первого полугодия 2018 года выручка компании увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23% до 1,9 млрд рублей. Количество банковских карт, обслуживаемых «МультиКартой», выросло почти в два раза до 38,3 млн штук, а число обслуживаемых терминальных устройств — в 2,3 раза до 155 тыс. единиц.