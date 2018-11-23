Российским санкционным компаниям могут разрешить не раскрывать список инсайдеров. При этом они должны будут объяснить, почему они решили сокрыть подобную информацию. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев журналистам.

«Сейчас готовятся еще несколько поправок в части инсайдов, что компании могут не раскрывать список инсайдеров. Там, где информация оказывается чувствительной, мы не будем подставлять под риск ни в чем неповинные юридические и физические лица просто потому, что они оказываются аффилированными с теми, кого Вашингтон считает негодными, просто по факту обязательности раскрытия. Поэтому мы, условно говоря, нашим партнерам на блюдечке через официальное основное раскрытие инсайдов, конечно, эту информацию давать не будем», — подчеркнул он.