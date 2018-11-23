По мнению заместителя министра финансов Алексея Моисеева, рубль приблизился по качеству к валютам средней степени твердости и никогда ещё не был таким сильным, как сейчас. Об этом он рассказал на круглом столе на тему «Рубль в едином платежном пространстве», организованном Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка.

«Наша валюта никогда не была такой сильной, как сейчас... рубль приблизился по качеству не доллар и евро, но к валютам средней степени твердости», — сказал он.

Моисеева также добавил, что нефть перестала влиять на рубль.