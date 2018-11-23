Структуру зарплаты государство не указывает, ее должны устанавливать в ходе переговоров работодатели и профсоюзы, при этом рекомендуемый объем обязательной части составляет около 70%, что способствует повышению производительности труда, закреплению кадров и создает стабильные условия для работников, заявила РИА Новости замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на исследования ВШЭ сообщил, что доля фиксированной части зарплаты у российских сотрудников меньше, чем в европейских странах, и последние пять лет она снижается.

«Конечно, эта тема есть, но это уже вопрос переговоров в организации между работником и работодателем», — заявила Ельцова.

«По Трудовому кодексу каждая организация сама определяет политику в сфере оплаты труда, то есть, сколько должна быть постоянная, сколько переменная. Профсоюзы, работодатели и правительство выпускают единые рекомендации. Сейчас курс взят на то, чтобы переменная, премиальная часть составляла 30%, что способствует производительности труда, закреплению кадров, чтобы люди могли планировать будущее, планировать свои расходы, исходя из постоянной части», — заявила Ельцова.

«Структуру государство не указывает, для этого есть переговорные механизмы. Но государство стремится к тому, чтобы работодатели и работники в лице профсоюзов вели такие переговоры и устанавливали постоянную и переменную часть», — резюмировала Ельцова.

Она подчеркнула, что, несмотря на то, что государство не устанавливает структуру зарплат, оно регулирует минимальный размер оплаты труда, который сейчас существенно вырос.