Микрофинансовые организации стали чаще одобрять россиянам займы. Доля заявок с отказами по итогам первых шести месяцев 2018-го составила 61,1%, что на 7,9 п. п. меньше, чем годом ранее, следует из расчетов Объединенного кредитного бюро (ОКБ) для «Известий».

По данным ОКБ, в январе-июне микрофинансисты выдали гражданам 16,7 млрд рублей, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество оформленных микрокредитов за год выросло на 5%, до 2 млн. Средний размер микроссуды увеличился на 13% и достиг 8 тыс. рублей.

В МФО стали обращаться достаточно качественные заемщики, которым отказали банки, отмечают эксперты. По их словам, часто кредитные организации не выдают займы людям, у которых есть «техническая» просрочка в 30 дней. Небольшое нарушение может стать причиной отказа, что и стимулирует переток людей в МФО, поскольку выбора просто не остается.

При этом микрокредиторы заинтересованы в привлечении более качественных заемщиков, в том числе в прошлом банковских, но по факту хорошие клиенты буквально закончились на рынке, и необходимо искать новые сегменты, в том числе среди клиентов с просрочкой, замечает гендиректор финансового маркета «Юником.24» Юрий Кудряков. Кроме того, МФО начали наращивать кредитные портфели, ожидая ужесточения требований ЦБ, когда предельный долг по кредиту вместе с процентами ограничат его 1,5-кратным размером, указал эксперт. Это пагубно скажется на небольших компаниях, выдающих микроссуды «до зарплаты»: рынок могут покинуть 90% игроков, допускает он. Именно поэтому МФО так активно выдают займы уже сейчас, в том числе клиентам с просрочкой.

Однако высокий процент одобрения микроссуд приведет к ухудшению качества портфелей МФО, а в перспективе негативно скажется на финансовом положении граждан и устойчивости бизнеса самих микрокредиторов, считают эксперты.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», уже почти половина всех выданных микрозаймов просрочены. Как следует из статистики компании, объем микроссуд с задержкой платежа в 90 дней составляет 35,4 млрд рублей или 40,3% от всех микроссуд на руках у россиян.