Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду ноября составила 7,32% против 7,18% за первую декаду месяца. Такая информация приводится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Данные за вторую декаду текущего месяца Центробанк ранее, 20 ноября, уже публиковал в разделе «Динамика максимальной процентной ставки», однако впоследствии убрал их с сайта.

Таким образом, за вторую декаду ноября максимальная ставка повысилась на 0,14 процентного пункта, а в общей сложности с начала ноября, с учетом роста на 0,15 п. п. за первую декаду, — на 0,29 п. п. Уровень максимальной ставки сейчас самый высокий с конца 2017 года (значение за третью декаду декабря равнялось 7,33%). Непрерывный, за исключением одного случая стагнации, рост максимальной ставки наблюдается с третьей декады июля этого года.

Минимальное за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение показателя было зафиксировано в первой декаде июня текущего года — 6,05%.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п., до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Напомним, в середине сентября этого года ключевая ставка Банка России была повышена на 0,25 п. п., до 7,5% годовых, что стало первым повышением ставки с декабря 2014 года. На октябрьском заседании Центробанк сохранил ключевую ставку на этом уровне.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк , Московский Кредитный Банк (он вытеснил из топ-десятки Совкомбанк начиная со второй декады сентября), ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в Фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на ноябрь ).