Москва не будет умолять своих партнеров отменить антироссийские санкции, заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, в РФ понимают, что санкции — это реальность.

«Не мы заваривали эту кашу, и мы не будем умолять наших коллег в Европе или где-либо еще эти санкции отменять», — сказал глава МИД.

Лавров подчеркнул, что санкции наносят вред не только России, но и самим странам, которые их вводят.