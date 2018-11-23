Киевский апелляционный суд отменил арест акций и другого движимого и недвижимого имущества «дочки» Сбербанка на Украине, сообщается в материалах суда, размещенного в едином реестре судебных решений Украины.

В сентябре стало известно, что апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитражного суда Гааги арестовал акции украинской «дочки» Сбербанка. Судом также были наложены ограничения на отчуждение движимого и недвижимого имущества «дочки», на ее ликвидацию или реорганизацию.

«Отменить постановление частного исполнителя исполнительного округа города Киева от 20 сентября 2018 года об открытии исполнительного дела и постановления от 28 сентября 2018 года об аресте всего движимого и недвижимого имущества», — говорится в сообщении. Суд также отклонил аналогичные постановления исполнителя от 19 сентября и 21 сентября.

В материалах суда отмечается, что исполнитель в своих постановлениях об исполнительном деле самостоятельно изменил ответчика, АО «Сбербанк», тогда как согласно предыдущим судебным решениям ответчиком выступает «Российская Федерация в лице министерства юстиции Российской Федерации», чем «исполнитель превысил свои полномочия».