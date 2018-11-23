Правительство России определится с комплексом дополнительных мер по борьбе с бедностью и поддержке семей с детьми в первой половине 2019 года. Об этом в интервью «Российской газете» заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Борьба с бедностью, поддержка семей с детьми, пожалуй, наиболее важные темы для наших граждан. Президентом поставлена задача — до 2024 года снизить в два раза уровень бедности в России. И сейчас нам надо правильно оценить ситуацию и определиться с возможным набором дополнительных мер, которые надо реализовать не только в административном, законодательном, но и в финансовом плане», — сказала вице-премьер

По ее словам, правительство уже находится на завершающей стадии формирования мероприятий нацпроектов. Голикова напомнила, что у нее в кураторстве их четыре: «Демография», «Образование», «Здравоохранение» и «Наука».

«Но и другие проекты, уверена, будут влиять на улучшение жизни россиян. Безусловно, ключевой вклад внесет уровень развития экономики и экономический рост, которых мы будем достигать», — заключила собеседник издания.

Вице-премьер отметила, что также идет проработка мер по обеспечению занятости населения. Меры, по ее словам, планируется принимать в рамках национальных проектов.

