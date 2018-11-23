iSimpleLab , как участник и партнер форума, посвященного трансформации IT-ядра банка, а также как разработчик универсальной платформы ДБО, современной архитектуры, инновационных приложений и открытого технологичного API для построения микросервисов, подготовила обширную программу.

На FinCore 2018 на стенде №5 с новыми идеями и практическими решениями от сотрудников лаборатории iSimple посетителей будут знакомить директор по продажам Алексей Колесников, генеральный директор Алексей Толкачев, президент Дмитрий Мирошников, а также Дмитрий Барсуков — CEO всего консорциума iCAM Group , в который входит iSimpleLab. Они представят разработки последнего полугодия и лучшие проекты 2018, выполненные для банков уровня ТОП-50. Это и эффективные преобразования IT-архитектуры, и возможности API, оперативное внедрение и обновление приложений и сервисов .

Кроме того, в деловой программе форума, в секции №3 Hard&SoftCore, посвященной инновациям в аппаратных и программных решениях, их практическим возможностям, с докладом «От монолита к микросервисам: эволюция архитектуры iSimpleBank 2.0 » выступит президент компании iSimpleLab Дмитрий Мирошников.

Напоминаем, что форум FinCore 2018 состоится 29 ноября в Москве, в Технополис «Москва» (Волгоградский пр., 42, к.5).

Подробности для посетителей и участников — на сайте мероприятия.

Компания iSipmleLab ждет встречи с вами на FinCore 2018!

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group) , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки. Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ДБО iSimpleBank 2.0 — это современная платформа ДБО российского производства построенная на последних технологиях, способная работать на всех платформах и браузерах клиента. Являясь единым высокотехнологичным централизованным решением, платформа iSimpleBank 2.0 способна обслуживать физических и юридических лиц по всем распространённым каналам взаимодействия, включая iPhone и Android мобильные устройства.

Источник: iCAM Group