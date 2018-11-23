Для банкиров, экспертов и специалистов удаленной идентификации команда iDSystems подготовила особую программу, с которой выступила на IdTech-2018 . На профессиональной площадке, где обсуждали особенности, тонкости и перспективы использования Единой биометрической системы (ЕБС), участники вышли за пределы типовых обсуждений темы и взглянули на вопрос с точки зрения использования данных технологий не только в финансовой, но и в социальной, коммерческой, медицинской сферах. А генеральный директор iDSystems Андрей Федорец выступил экспертом в дискуссионной сессии «Удаленная идентификация — уже сегодня, здесь и сейчас!».

В экспозиции IdTech представители компании рассказали о возможностях «Большого коробочного решения» , которое используется в доброй половине банков, подключенных к ЕБС, а также наглядно продемонстрировали работу специально оборудованной кабинки по сбору биометрических образцов (БО).

Акция iDSystems имела большой успех. На стенде компании не иссякал поток посетителей — представителей банковского сообщества, которым важно было знать все детали процесса сбора БО с применением решений от iDSystems, вникнуть в принципы работы «Большой коробки», созданной на платформе « iDБанк ». Неподдельный интерес вызвал и практический опыт тех кредитных организаций, которые уже используют разработки компании, в том числе и «пионеров» регистрации физических лиц в ЕБС — Почта Банк, Росбанк, Газпромбанк, Совкомбанк.

Каждый, принявший участие в эксперименте на IdTech смог не только «сдать» образцы голоса и изображения лица, разобраться в процессе регистрации в ЕБС, но и выступить в роли оператора по сбору биометрических данных. А в финале процедуры все получили особые значки и медали от iDSystems, а также памятное фото, сделанное, собственно, в демонстрационной кабинке.

Снабдить аудиторию конференции всей необходимой информацией о продуктивном взаимодействии с ЕБС сотрудникам iDSystems помогал и специальный робот. Он был предоставлен Росбанком — партнером компании и, по совместительству, кредитной организацией, которая взаимодействует с ЕБС с использованием возможностей платформы «iDБанк».

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на сентябрь 2018 года компания iDSystems уже завоевала 30 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 53 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка ») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Организационно компания iDSystems входит в Консорциум ideas Consulting and Management Group (iCAM Group)

Источник: iCAM Group