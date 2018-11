Американский инвестиционный банк Goldman Sachs увеличил долю в российском ретейлере «О'кей» до 9,37%, следует из раскрытия компании на Лондонской фондовой бирже.

Доля, которой Goldman Sachs владел в «О'кей» до этого момента, неизвестна, поскольку, исходя из правил биржи, если она составляет менее 5%, то может не раскрываться. Сделка по увеличению пакета состоялась 15 ноября 2018 года, исходя из цены одной депозитарной расписки на уровне 1,62 доллара на момент закрытия биржи на эту дату, стоимость полного пакета Goldman Sachs составляла 40,8 млн долларов, в пятницу на момент закрытия биржи стоимость одной депозитарной расписки ретейлера составляла 1,67 доллара, соответственно, долю в 9,37%, которой владеет инвестбанк, можно оценить в 40,8 млн долларов. Стоимость всей компании на 23 ноября составляет 346,9 млн фунтов стерлингов (444,3 млн долларов).

Крупнейшими акционерами ретейлера сейчас являются Nisemax Co Ltd с долей 50,95% (бенефициары — основатели сети Дмитрий Коржев и Дмитрий Троицкий), GSU Ltd с долей 29,52% (бенефициар — партнер основателей Борис Волчек), 19,53% находится в свободном обращении.

Банк Goldman Sachs был одним из организаторов первичного размещения акций «О'кей» на Лондонской фондовой бирже в 2010 году (другим — «ВТБ Капитал»), в ходе которого ретейлер привлек 420 млн долларов.