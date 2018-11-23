Фьючерсы на мировые фондовые индексы снизились на 0,5-2%, среди них больше всего опускаются азиатские из-за отсутствия японских и индийских инвесторов. В результате чего объемы торгов ниже в 2 раза по сравнению с обычными дневными.

На этом фоне снижается на 0,95% декабрьский фьючерс на индекс MSCI «Развивающиеся рынки», из-за этого можно ожидать снижения российского рынка на открытии торгов. Кроме того, мировые инвесторы ожидают переговоров между Китаем и США на тему торговой войны на саммите «Большой 20-ки» 30 ноября. При безрезультатном исходе еще глубже будут нарушены торговые связи между китайскими и американскими компаниями, это затормозит рост мировой экономики, что частично снизит спрос на нефть при росте добычи в США.

Вместе с тем, в понедельник 26 ноября пройдут основные налоговые платежи: НДПИ, НДС, акцизы, что поможет рублю укрепиться в текущую пятницу-понедельник.