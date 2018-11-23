Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство Сбербанка о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ГК «Новый поток», следует из материалов ведомства.



«Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство публичного акционерного общества «Сбербанк России» о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности акционерного общества «Новый Поток», акционерного общества «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» и общества с ограниченной ответственностью «Нефтяная компания «Новый Поток» в результате приобретения публичным акционерным обществом «Сбербанк России» 1 (одной) «золотой» привилегированной акции компании «Викай Индастриал Лимитед» и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в документе.





