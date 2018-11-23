Комиссия Федеральной антимонопольной службы РФ признала рекламу Локо-Банка, распространявшуюся в июле 2018 года на рекламных конструкциях в Москве, нарушающей закон «О рекламе». Об этом сообщается в пятницу на сайте ФАС.

По данным антимонопольщиков, в рекламе крупным шрифтом сообщалось: «Кредит до 5 млн рублей. 10,4%. Ловите лимоны. Локо-Банк». Однако сноска с иными условиями, влияющими на стоимость ипотечного кредита и возможность его получения (она также приводится в сообщении ФАС ), была выполнена мелким, нечитаемым шрифтом на 13% площади рекламного щита.

«Такие условия и форма размещения текста сноски не позволяют потребителям воспринять его в отличие от информации о процентной ставке по кредиту, которая в рекламе приводится крупным шрифтом. Соответственно, потребители не получают всю необходимую для осознанного выбора информацию и вводятся в заблуждение относительно предлагаемой финансовой услуги», — отмечают в антимонопольном ведомстве.

На основании изложенного комиссия ФАС признала рекламу банка ненадлежащей и нарушающей закон «О рекламе», а также выдала Локо-Банку предписание о прекращении нарушения. Материалы дела переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.

«Размещение привлекательной для потребителя информации крупным шрифтом, а менее привлекательной информации — формальным, затрудняющим ее восприятие способом свидетельствует о недобросовестности рекламы», — отметил в ходе заседания комиссии заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, чьи слова приводятся в релизе.