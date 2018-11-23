ФАС предлагает исключить комиссию за совершение коммунального платежа из итогового тарифа. Об этом заявила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева.



По ее словам дополнительная комиссия вовсе не является нулевой, она включена в тариф за коммунальные услуги.

«Мы предлагаем исключить из состава тарифа за коммунальные услуги комиссию, которая уплачивается кредитной организации. Чтобы граждане при выборе другого способа оплаты или иной кредитной организации не платили за услугу повторно», — отметила она.