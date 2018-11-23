Председатель правления СДМ-Банка Максим Солнцев отметил: «ЕБРР стал акционером СДМ-Банка в 2011 году, и мы благодарны за многолетнее и успешное сотрудничество. С участием ЕБРР мы усовершенствовали корпоративные процедуры и систему управления, а эффективность нашей модели консервативного банковского бизнеса неоднократно была высоко оценена российскими и международными рейтинговыми агентствами. Изначально мандат ЕБРР предполагал участие в капитале банка на срок 5-7 лет, и мы понимаем решение ЕБРР о продаже своего пакета по истечении данного срока. Также мы видим, что ЕБРР в целом пересматривает свою стратегию инвестирования в России и сокращает свои финансовые вложения в российские активы. При поддержке нового акционера мы продолжим развивать качественное обслуживание малых и средних предприятий, а также частных лиц».

Член совета директоров Экспобанка Кирилл Нифонтов заявил: «Бизнес-модель СДМ-Банка является успешной и прибыльной. Для нас данная покупка – это портфельная инвестиция. Как акционеры мы заинтересованы, чтобы СДМ-Банк сохранил устойчивые темпы развития, которые он демонстрирует на протяжении многих лет».

Вхождение в капитал нового инвестора не предполагает интеграции бизнеса двух банков: СДМ-Банк продолжит фокусироваться на работе с компаниями малого и среднего бизнеса, а Экспобанк – работать с крупными корпоративными, состоятельными частными клиентами и развивать нишевые розничные направления бизнеса.