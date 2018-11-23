Цены на широкий спектр товаров потребления в 2019 году могут показать рост до 10%, причиной является не только увеличение НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года, но и ряд других экономических факторов, считают опрошенные ТАСС эксперты.

«Повышение цен в следующем году будет не только на 2% НДС, а больше по другим причинам. Производители уже давно испытывают серьезные трудности, связанные с тем, что такая экономическая политика правительства была направлена на сдерживание инфляции, при этом росла себестоимость производства. Инфляция еще также сдерживалась низкой покупательской способностью, тоже было тяжело повышать цены. Также очень серьезную роль сыграли торговые сети, которые активно сдерживали изменение цен, у них длинные контракты с поставщиками, и они не давали пересматривать цены», — отметил сказал гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

Он надеется, что росте цен не будет превышать 10%. «Я все же ожидаю, что мы останемся в росте цен на однозначные величины — до 10% по широкому спектру товаров, в некоторых случаях это будет происходить резко, в некоторых плавно. Особенно, на мой взгляд, рост может быть даже чуть более высокий, мы получим в так называемой сырьевой группе, низко маржинальных товарах, где велика составляющая логистики — например, та же гречка», — сказал эксперт.

По его словам, производители попали «в тиски», где промышленная инфляция была, а потребительская инфляция иногда доходила до дефляции. «Попав в эти тиски, мы уже потеряли немало производителей в разных регионах. Кто-то сменил собственников. Это в первую очередь касается производства продуктов питания. Многие воспользуются моментом инфляционных ожиданий. Все понимают, что роста цен с 1 января не избежать, компенсируют часть потерь», — пояснил Федяков.

С его позицией согласен и глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. «В 2019 году цифры на ценниках, безусловно, поползут вверх. Судите сами: себестоимость производства всех товаров возрастет», — сообщил он, подчеркнув, что в рознице это произойдет не сразу и не так динамично, как, например, в опте.

Опасения высказали и в «Руспродсоюзе». «Мы разделяем прогнозы коллег по поводу повышения цен на продовольственном рынке. Причина — ряд объективных факторов повышающих себестоимость и не зависящих от аграрных и предприятий пищевой промышленности», — сказал исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

Повышение цен коснется и интернет-магазинов, которые станут еще менее конкурентоспособными по отношению к иностранным, полагает глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

«Повышение цен действительно произойдет, наши интернет-магазины станут еще менее конкурентоспособными по отношению к иностранным, так как разница в налоговой нагрузке на старте уже будет составлять больше 32% — 20% НДС плюс 6% средняя таможенная пошлина плюс 6% дополнительные накладные расходы на сертификацию, фискализацию, гарантии потребителям и другое. Это приведет к ослаблению бизнеса российских интернет-магазинов по сравнению с зарубежными», — сказал он.