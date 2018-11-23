Российские банки почти ничего не зарабатывают на обслуживании расчетов картами в магазинах – эквайринге, уверены опрошенные РИА Новости эксперты. При этом последние несколько лет себестоимость этого бизнеса постоянно растет, поэтому в следующем году некоторые банки могут повысить тарифы на эквайринг, что приведет к росту цен на некоторые товары и услуги, предполагают они.

«Ряд банков уже начал пересмотр тарифов на эквайринг в сторону увеличения, в следующем году это продолжится. Свое влияние оказывает валютный курс. В менее маржинальных сегментах это может косвенно повысить цену. Вот почему некоторые предприятия сейчас стараются не принимать карты, а переходят на наличные. Особенно чувствительные «низкомаржинальные» сферы: шиномонтаж, мелкие автосервисы, салоны красоты», — заявил директор по развитию платежных решений компании «Эвотор» Заур Бесолов.

Эквайрингом в России, по последним данным ЦБ РФ, занимается 332 банка, но львиная доля этого бизнеса приходится на Сбербанк. По всей стране установлено более 1,5 млн его торговых терминалов, а сам банк обслуживает более 1 млрд платежей по картам ежемесячно, сообщили РИА Новости в банке. Крупные позиции на рынке также у ВТБ, Газпромбанка, банка «Русский стандарт», Промсвязьбанка и Альфа-Банка. Об этом в своем отчете заявила аналитическая компания The Nilson Report.

Банковский тариф в этой сфере включает в себя несколько составляющих. Самую низкую комиссию банк-эквайер платит по картам Maestro: от 1,5% до 1,75% по платиновым картам до 1,9-2,1% по золотым и «черным», пояснили в «Эвоторе».

Дальше идут сборы платежных систем с банков-участников и маржа банков, размер которой тоже может колебаться. В среднем по России итоговая комиссия для розничных магазинов составляет 2,2%—2,4% от оборота торговой точки, для интернет-магазинов — от 3% до 4%, а тариф за мобильный эквайринг колеблется в пределах от 2,5% до 3%, рассказала заместитель директора банка «Восточный» Анна Ермолаева.

Нередко встречаются льготные тарифы в зависимости от вида бизнеса: для авиакомпаний, для оплаты услуг ЖКХ, для турагентств, для страховых компаний. Размер комиссии зачастую определяется объемом проводимых операций: чем больше объем, тем ниже тариф — это работает как «скидка за опт», пояснила управляющий директор системы по приему платежей Platron Елена Орлова.

При этом тарифы эквайринга в России намного выше, чем за рубежом, где размер комиссий регулируется государством. Три года назад Европа установила предельные межбанковские комиссии на уровне 0,2% для дебетовых и 0,3% для кредитных карт, рассказал директор Высшей школы финтехнологий Финансового университета Дмитрий Трофимов. До этого их размер доходил до 1,8%, а их доля в общей комиссии за эквайринг составляла в среднем 70%.