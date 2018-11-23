Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Русьуниверсалбанка до уровня «ruВВВ-», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, сильными позициями по капиталу и ликвидности, приемлемым качеством активов, а также адекватными оценками рентабельности и уровня корпоративного управления. Повышение уровня рейтинга связано со снижением стратегических рисков и неопределенности бизнес-модели банка ввиду изменения подходов к регулированию ключевого для банка сегмента рынка — кредитования и обслуживания предприятий оборонно-промышленного комплекса», — отмечается в сообщении.

По оценкам аналитиков, Русьуниверсалбанк в среднесрочной перспективе сможет улучшить свои рыночные позиции, нарастить базу доходных активов и укрепить финансовый результат, сохраняя сильные позиции по капиталу и ликвидности ввиду их высокого запаса.

Сильная ликвидная позиция банка определяется высоким запасом балансовой ликвидности: на 1 октября 2018 года нормативы Н2 и Н3 выдерживают досрочный отток всех привлеченных средств соответствующей срочности, а покрытие высоколиквидными активами привлеченных средств на протяжении 1 октября 2017-го — 1 октября 2018 года находилось в диапазоне 100—130%, заключили в «Эксперт РА».

