Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности якутского Алмазэргиэнбанка на уровне «ruВВ-» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении агентства, рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой его рыночных позиций, адекватной ликвидной позицией, низкими оценками качества активов, достаточности капитала и прибыльности, а также консервативной оценкой корпоративного управления. Положительное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность поддержки со стороны ключевого акционера — Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Невысокая оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции банка на российском банковском рынке при сильных позициях в домашнем регионе. При этом значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе (97%) агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль ввиду потенциального давления на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. Агентство позитивно оценивает адекватную диверсификацию бизнеса банка по сегментам кредитного риска, однако концентрация кредитного риска, приходящегося на связанные с банком стороны, находится на достаточно высоком уровне.

Низкая оценка достаточности капитала и прибыльности обусловлена невысокой устойчивостью капитала к обесценению активов и убыточностью деятельности банка, связанной со значительным доформированием резервов. Агентство положительно оценивает высокий уровень процентной маржи и покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности. Несмотря на докапитализацию в августе 2018 года на 1,4 млрд рублей, большая часть которой была направлена на доформирование резервов по проблемным активам, текущие показатели достаточности капитала остаются невысокими.

Отмечается низкое качество активов банка. Доля ссуд III—V категорий качества составила свыше 34% совокупного кредитного портфеля, а доля пролонгированных ссуд — около 15%. Положительно на качестве кредитного портфеля отразился выкуп связанными сторонами в августе 2018-го проблемных активов на 1,4 млрд рублей, что позволило банку восстановить резервы. Для портфеля ссуд, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям, характерна высокая концентрация на строительной отрасли. Для ссуд розничных клиентов, на которых приходится 28% кредитного портфеля, характерна низкая доля просроченной задолженности вследствие его концентрации на «зарплатных» клиентах.



Адекватная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом ликвидности. Агентство отмечает повышенную зависимость ресурсной базы от средств населения, однако стоимость данного источника фондирования приемлема для банка (5,5% в годовом выражении за III квартал 2018 года). При этом источники дополнительной рыночной ликвидности у банка ограничены.

