Чистый убыток группы СМП Банка в январе—сентябре 2018 года составил 10,3 млрд рублей против прибыли в 1,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Таковы данные отчетности группы по МСФО.



«В итоговом финансовом результате влияние на прибыль оказал особый порядок учета финансирования полученного от ГК «АСВ», за счет пересчета по справедливой стоимости процентов в размере 5,4 миллиарда рублей, переоценка портфеля ценных бумаг 11,8 миллиарда рублей, а также сформированные резервы в рамках новых требований IFRS9 c 1 января 2018 года», — пояснили в банке.



Совокупные активы группы за отчетный период выросли на 13%, до 600,7 млрд рублей, обязательства увеличились на 16,4%, до 583,1 млрд рублей.

Чистый процентный доход за девять месяцев 2018-го вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 70,7%, составив 8,1 млрд рублей (по сравнению с 4,8 млрд рублей за девять месяцев 2017-го), рост чистого комиссионного дохода составил 12,8%.