Чистый убыток группы Россельхозбанка по итогам девяти месяцев 2018 года составил 9,6 млрд рублей, что ниже убытка за январь—сентябрь 2017 года в 12,3 млрд рублей. Таковы данные отчетности группы по МСФО.

«Отрицательный финансовый результат связан с формированием дополнительных резервов в рамках структурирования сделок по урегулированию проблемной задолженности», — пояснили в банке.



Чистый процентный доход группы вырос за отчетный период на 14,1%, до 55 млрд рублей (48,2 млрд рублей — за девять месяцев 2017-го). Чистый комиссионный доход увеличился на 8,1%, до 16 млрд рублей (14,8 млрд рублей — за девять месяцев 2017-го).

«Кредитный портфель группы (до вычета резервов) за девять месяцев 2018 года увеличился на 15,2% (плюс 299,2 миллиарда рублей) и составил 2,268 триллиона рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2017 года на 14,5% (плюс 232,7 миллиарда рублей) и составил 1,838 триллиона рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась с начала 2018 года на 18,3% (плюс 66,5 миллиарда рублей) до 429,9 миллиарда рублей», — отмечается в сообщении.



Размер активов группы Россельхозбанка на конец III квартала 2018-го превысил 2,825 трлн рублей.