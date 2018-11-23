Стоимость январских фьючерсов нефти Brent в ходе торгов пятницы опустилась ниже 60 долларов за баррель впервые с конца октября 2017 года, свидетельствуют данные Международной биржи ICE.



Так, на 16:39 мск стоимость барреля Brent составила 59,97 доллара (минус 4,06% к уровню предыдущего закрытия).

Стоимость январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI на 16:39 мск опустилась на 3,29 доллара и оказалась на уровне 51,34 доллара за баррель.

Рынок «черного золота» продолжает оставаться под давлением в преддверии встреч представителей стран — основных производителей топлива в Вене, отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена. «Эксперты опасаются, что ОПЕК и ОПЕК+ не смогут на этот раз обеспечить сокращение добычи нефти, которое в предыдущие два года работало и поддерживало нефтяные котировки на высоком уровне. При этом аналитики не исключают ослабления спроса на топливо в мире на фоне замедления темпов роста мировой экономики в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США», — отмечает он.

Главный аналитик «БКС Премьера» Антон Покатович указывает, что движение нефти ниже 60 долларов в настоящее время выглядит необоснованным ввиду действия фактора высокой неопределенности на нефтяном рынке. «На наш взгляд, в перспективе — до декабрьского заседания ОПЕК+ (6 декабря) спекулянтам вряд ли удастся сформировать столь масштабное давление для закрепления котировок ниже упомянутого выше уровня поддержки. Полагаем, что основные игроки рынка будут придерживаться выжидательной стратегии. Если экспортерам удастся договориться о значительном сокращении добычи на следующий год в размере 1,2—1,4 миллиона баррелей в сутки от уровней октября — ноября 2018 года, то перспективы повышения ценовой конъюнктуры рынка нефти могут значительно улучшиться. На данный момент мы считаем, что вероятность достижения консенсуса в вопросе сокращения нефтедобычи ОПЕК+ в 2019 году превышает 50%», — говорит он.

При консолидации нефтяных цен в диапазоне 61—64 доллара за баррель, а также при поддержке налогового периода курс рубля на следующей неделе будет находиться в коридоре 65,2—66,8 за доллар, прогнозирует Покатович.