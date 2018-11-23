Мировые цены на нефть продолжают стремительно снижаться в ходе торгов в пятницу, стоимость барреля Brent опустилась ниже 59 долларов впервые с 27 октября 2017 года.

По состоянию на 18:24 мск стоимость январских контрактов на Brent снизилась на 3,65 доллара, составив 58,83 доллара за баррель.

К этому времени котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке упали на 3,87 доллара и составили 50,76 доллара за баррель.