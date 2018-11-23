Банк России разработал проект указания «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения». Разработка проекта обусловлена законодательными поправками от 23 апреля 2018 года (внесенными в числе прочего в федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), в соответствии с которыми регулятор устанавливает требования к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, в том числе в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПФРОМУ), следует из пояснительной записки к документу.

Проектом устанавливаются требования к правилам внутреннего контроля организаций в части ПФРОМУ. В частности, эти правила должны содержать:

программу, определяющую порядок проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и порядок информирования о результатах такой проверки уполномоченного органа в соответствии со статьей 7.5 федерального закона № 115-ФЗ;

программу, определяющую порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и информирования уполномоченного органа о принятии таких мер;

программу, определяющую порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом клиентов в случае, если хотя бы одна из сторон является юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в вышеуказанный перечень, либо физическим или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица, и порядок информирования уполномоченного органа о приостановленных операциях.

Предполагается, что новый нормативный акт Банка России вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. До 7 декабря 2018 года включительно ЦБ принимает предложения и замечания по проекту в рамках его публичного обсуждения. Также документ подлежит согласованию с Росфинмониторингом.