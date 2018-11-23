Базовая доходность вкладов в рублях в основном выросла.
Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на декабрь. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в пятницу.
Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 ноября 2018 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.
Базовая доходность вкладов в рублях на срок до 90 дней снизилась на 0,123 процентного пункта, депозитов до востребования и на остальные сроки — выросла (в таблицах такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,089—0,355 п. п.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Ноябрь
|
5,997
|7,397
|
7,009
|
7,474
|
7,839
|
Декабрь
|
6,086
|7,274
|7,364
|7,739
|
7,985
По долларовым вкладам базовая доходность увеличилась на 0,075—0,72 п. п.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Ноябрь
|
0,889
|
2,550
|
2,317
|
3,034
|
3,605
|
Декабрь
|
0,964
|2,985
|
2,781
|3,754
|
4,309
Базовая доходность вкладов в евро на срок до 90 дней и от 181 дня до года снизилась на 0,266 и 0,093 п. п. соответственно, а депозитов до востребования и на остальные сроки — выросла на 0,126—0,241 п. п.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Ноябрь
|
0,016
|
0,791
|
0,656
|
0,785
|
0,928
|
Декабрь
|
0,257
|0,525
|
0,815
|
0,692
|
1,054
Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).
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