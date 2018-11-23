Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на декабрь. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в пятницу.

Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 ноября 2018 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.



Базовая доходность вкладов в рублях на срок до 90 дней снизилась на 0,123 процентного пункта, депозитов до востребования и на остальные сроки — выросла (в таблицах такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,089—0,355 п. п.



Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Ноябрь

5,997

7,397

7,009

7,474

7,839

Декабрь 6,086

7,274

7,364

7,739

7,985



По долларовым вкладам базовая доходность увеличилась на 0,075—0,72 п. п.

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Ноябрь

0,889

2,550

2,317

3,034

3,605

Декабрь

0,964

2,985

2,781

3,754

4,309



Базовая доходность вкладов в евро на срок до 90 дней и от 181 дня до года снизилась на 0,266 и 0,093 п. п. соответственно, а депозитов до востребования и на остальные сроки — выросла на 0,126—0,241 п. п.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Ноябрь

0,016

0,791

0,656

0,785

0,928

Декабрь

0,257

0,525

0,815

0,692

1,054



Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений ).