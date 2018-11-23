Банк России утвердил изменения, вносимые в план участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства банка «Российский Капитал» . Сообщение об этом опубликовала пресс-служба регулятора.

Внесенными в план участия изменениями предусматривается оказание инвестором — АО «ДОМ.РФ» — за счет собственных средств дополнительной финансовой помощи «Российскому Капиталу» с целью дальнейшего развития банка как универсальной ипотечно-строительной кредитной организации, указано в релизе.

Предусмотрена также реорганизация финучреждения в форме присоединения к нему Социнвестбанка, для которого «Российский Капитал» в настоящий момент является инвестором.



«Санация банка завершится в 2025 году. Реализация перечисленных мер обеспечит развитие банка и восстановление его деятельности до уровня, позволяющего соблюдать все установленные Банком России обязательные требования», — говорится в сообщении ЦБ.



В конце октября этого года стало известно, что «ДОМ.РФ» намерен безвозмездно предоставить банку «Российский Капитал» до 19,8 млрд рублей. Агентство ТАСС уточняло, что 7,8 млрд рублей из взноса будет направлено на финансирование мероприятий по восстановлению прав дольщиков СУ-155. Ранее сообщалось, что эти деньги «ДОМ.РФ» получит из бюджета. «Остальная часть взноса будет осуществлена за счет средств «ДОМ.РФ». Планируется завершить все действия по итогам корпоративных одобрений до конца 2018 года», — приводило информагентство информацию «ДОМ.РФ».

Вслед за этим газета «Коммерсант» написала, что «Российский Капитал» для закрытия «дыры» также может списать субординированный долг на 30 млрд рублей.

«Российский Капитал» относится к числу банков, нарушавших в последнее время нормативы ЦБ по достаточности капитала. Рейтинговое агентство Fitch в этой связи уточняло в своих отчетах, что банк продолжает находиться в режиме оздоровления и планирует восстановить показатели капитала после рекапитализации, ожидаемой к концу 2018 года.



Напомним, в 2008 году банк подвергся сильному влиянию кризисной ситуации в экономике и в банковском секторе, вследствие чего возникла необходимость в проведении санации. В ее рамках владельцем 87,89% голосующих акций стала Национальная резервная корпорация, согласившаяся выступить главным санатором банка на средства ЦБ. В результате конфликта между Национальным Резервным Банком и Агентством по страхованию вкладов «Российский Капитал» был санирован уже как дочерний банк АСВ.

В сентябре 2015 года банк был привлечен в качестве санатора для предупреждения банкротства уфимского Социнвестбанка и впоследствии стал его акционером. Кроме того, в 2015 году на банк «Российский Капитал» была возложена обязанность организовать и профинансировать достройку жилых объектов группы компаний «СУ-155» с целью исполнения ее обязательств по передаче жилья дольщикам.

С 2009 года акционером банка выступало АСВ, а в конце декабря 2017 года владельцем 100% акций «Российского Капитала» стало Агентство ипотечного жилищного кредитования — нынешний «ДОМ.РФ».

