Бинбанк расширил сеть устройств, в которых его клиенты могут снимать наличные и пополнять карты по домашним тарифам. Теперь держателям карт Бинбанка доступна сеть банкоматов Промсвязьбанка, включающая порядка 1,5 тыс. устройств по всей России, объявили в Бинбанке.

В общей сложности доступная для клиентов Бинбанка сеть банкоматов и терминалов насчитывает свыше 20 тыс. устройств по всей стране (с учетом банкоматов банков-партнеров).

«В этой сети держатели карт Бинбанка могут снимать наличные без комиссии, а также пополнять карты в устройствах с функцией cash-in. Клиенты могут снимать средства в рамках тех лимитов, которые предусмотрены тарифами банка, выпустившего карту. Дополнительные ограничения на пополнение карт также отсутствуют», — говорится в релизе.



В Бинбанке напомнили, что ранее он объединил банкоматные сети на снятие и пополнение с банком «Открытие». Общее число устройств обоих банков превысило 5 тыс. штук.