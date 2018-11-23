Банк России разработал поправки в закон о потребительском займе (регулирует и ипотеку) в части предоставления клиенту права на изменение графика платежей, пишут «Известия» со ссылкой на документ. Предполагается, что с 2019 года реструктуризация может стать обязанностью кредиторов.



Законопроект ЦБ дает право требовать изменения графика выплат и снижения размера ежемесячного платежа, однако это возможно при наступлении ряда условий. Например, если доход семьи, рассчитанный за три месяца, снизился не менее чем на 30% или ипотечный платеж вырос на 30%. При этом с момента заключения договора должно пройти больше 12 месяцев, совокупный долг не может превышать 10 млн рублей, а просрочка — не более 60 дней. Просить об изменении графика платежей разрешается не чаще, чем раз в пять лет.



По умолчанию после изменения графика платеж снизится на 12 месяцев, но договориться можно и другом сроке, правда он должен быть не менее полугода, говорится в законопроекте. В общем случае, новый ежемесячный платеж должен составлять 10% от старого на весь срок реструктуризации. С банком можно обсудить и другую сумму, но не более половины от прежнего размера платежа.



Документ предусматривает еще два пункта для защиты гражданина: по окончании периода реструктуризации новый ежемесячный платеж может превысить первоначальный не более чем на 20%, а полная стоимость кредита должна остаться неизменной. В итоге заемщик получит от банка новый график платежей, а срок погашения ипотеки увеличится на период реструктуризации.

Платеж снизится, но банк не должен на этом дополнительно заработать — полная стоимость кредита останется прежней. При такой практике возможны злоупотребления со стороны недобросовестных клиентов, и банки заложат эти риски в стоимость услуг, считают эксперты. По их мнению, в таком случае нагрузка ляжет на качественных заемщиков, которые и так исправно платят.

