Банки-агенты для выплаты страховых возмещений вкладчикам лишившихся лицензии 23 ноября 2018 года Русского Ипотечного Банка и банка «Первомайский» будут выбраны не позднее 29 ноября. Об этом сообщается в пресс-релизе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения Агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением Правления Агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 29 ноября 2018 года», — говорится в сообщении.

Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 7 декабря. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банков.

АСВ напоминает, что страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение по вкладам рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 23 ноября 2018 года.