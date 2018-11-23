Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 23 ноября 2018 года начало выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Москва» и УМ-Банка, лишившихся 14 ноября лицензий. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Москва» будут осуществляться через Почта Банк, действующий от имени АСВ в качестве банка-агента.

Согласно реестру обязательств банка «Москва», за выплатой страхового возмещения на сумму около 358 млн рублей могут обратиться порядка 400 вкладчиков. Страховое возмещение будет выплачиваться в Москве и Московской области.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам УМ-Банка будут осуществляться через Россельхозбанк, действующий от имени АСВ качестве банка-агента.

Согласно реестру обязательств УМ-Банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,8 млрд рублей могут обратиться порядка 2 тыс. вкладчиков. Страховое возмещение будет выплачиваться в восьми субъектах РФ, в том числе в Свердловской области за выплатой страхового возмещения на сумму 1 млрд рублей. могут обратиться 1 тыс. вкладчиков, в Хабаровском крае на сумму 165 млн рублей — 200 вкладчиков, в Костромской области на сумму 138 млн рублей — 130 вкладчиков.

Банки-агенты будут принимать заявления и иные документы и производить выплату страхового возмещения вкладчикам лишившихся лицензии банков в течение не менее чем одного года.