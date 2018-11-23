Для того, чтобы пользоваться системой быстрой платежей, которая позволит переводить деньги с карты на карту по номеру телефона, от клиентов потребуется согласие на получение денег. Об этом Банки.ру сообщила управляющий директор Ассоциации «ФинТех» (АФТ) Татьяна Жаркова.

«Если ранее клиент не давал своему банку разрешения на зачисление средств на свои счета с использованием номера телефона, то для первого зачисления клиент должен будет дать такое согласие. Каким образом будет реализовано получение согласия, остается на усмотрение самого банка. В каких-то банках такие согласия уже получены в рамках действующих сервисов», — сказала она.

Запуск системы быстрых платежей запланирован на начало 2019 года. Сейчас в проекте участвует 12 банков. Принято решение, что участники системы будут платить оператору проекта (ЦБ) исключительно потранзакционную фиксированную комиссию. «Не планируется введение межбанковских комиссий и комиссий за вступление в платежную систему. Существенное снижение себестоимости операций позволит участникам СБП предоставлять клиентам услуги на выгодных условиях», — указала Жаркова.

Следующим этапом развития системы станет C2B,то есть возможность оплачивать товары и услуги с помощью мобильного телефона в онлайне и офлайне. Затем появится возможность использования платежных инструментов СБП не только в мобильных банках, но и в других популярных приложениях, в то числе и мессенджерах.