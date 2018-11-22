«ВТБ Капитал» завершил формирование книги заявок по секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ путем выпуска ипотечных облигаций объемом 74,3 млрд рублей в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 с погашением 28 мая 2048 года. Для «ВТБ Капитала» эта трансакция стала второй в рамках проекта «ДОМ.РФ» «Фабрика ипотечных ценных бумаг» (первая подобная сделка была реализована в 2017 году), отмечается в сообщении ВТБ.

Выпуск представляет собой однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством «ДОМ.РФ». Облигации предназначены для продажи широкому кругу инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. рублей. Купонная ставка установлена в размере 9,95% годовых.

Организатор и агент по размещению — АО «ВТБ Капитал».



Расчеты по сделке пройдут на Московской бирже 26 ноября.