Внешэкономбанк 21 ноября исполнил обязательства по погашению еврооблигаций серии 9. Об этом госкорпорация отчиталась в четверг, 22 ноября.

Еврооблигации на сумму 850 млн долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже в 2013 году на срок пять лет со ставкой купона 4,224% годовых. «Погашение выпуска еврооблигаций и выплата купонного вознаграждения выполнены в полном объеме в соответствии с условиями проспекта эмиссии», — указано в релизе.



Листинг еврооблигаций серии 9 на Ирландской фондовой бирже прекращен с 21 ноября 2018 года.