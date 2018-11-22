При досрочной смене страховщика по итогам кампании 2018 года потери инвестиционного дохода граждан могут составить значительную долю от их счетов пенсионных накоплений, предупреждает Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБа.



«Граждане, которые в течение 2018 года досрочно переведут свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ, рискуют потерять инвестиционный доход за три года — с 2016-го по 2018-й. Суммы накоплений у клиентов разные, но в большинстве случаев речь идет о тысячах и десятках тысяч рублей будущей пенсии. Потому решение о смене страховщика нужно принимать взвешенно и обдуманно», — подчеркнул заместитель председателя ВЭБа Сергей Лыков.

В настоящий момент ГУК ВЭБа управляет средствами пенсионных накоплений около 36 млн будущих пенсионеров. По действующему законодательству, досрочным считается перевод накоплений чаще одного раза в пять лет. У большинства клиентов НПФ очередной пятилетний период отсчитывается с 2015 года, у клиентов ПФР — с 2016-го. Без потерь инвестдохода средства пенсионных накоплений можно перевести по истечении пяти лет.