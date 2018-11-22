В большинстве случаев речь идет о тысячах и десятках тысяч рублей будущей пенсии.
При досрочной смене страховщика по итогам кампании 2018 года потери инвестиционного дохода граждан могут составить значительную долю от их счетов пенсионных накоплений, предупреждает Государственная управляющая компания (ГУК) ВЭБа.
«Граждане, которые в течение 2018 года досрочно переведут свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ, рискуют потерять инвестиционный доход за три года — с 2016-го по 2018-й. Суммы накоплений у клиентов разные, но в большинстве случаев речь идет о тысячах и десятках тысяч рублей будущей пенсии. Потому решение о смене страховщика нужно принимать взвешенно и обдуманно», — подчеркнул заместитель председателя ВЭБа Сергей Лыков.
В настоящий момент ГУК ВЭБа управляет средствами пенсионных накоплений около 36 млн будущих пенсионеров. По действующему законодательству, досрочным считается перевод накоплений чаще одного раза в пять лет. У большинства клиентов НПФ очередной пятилетний период отсчитывается с 2015 года, у клиентов ПФР — с 2016-го. Без потерь инвестдохода средства пенсионных накоплений можно перевести по истечении пяти лет.
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