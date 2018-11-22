В начале 2019 года на российском рынке появится первый инвестиционный консультант иностранного происхождения. Такой статус намерена получить новая структура швейцарской финансовой группы Julius Bar, пишет «Коммерсант».

Российский офис начнет работу предположительно в I квартале 2019 года. Сроки запуска связаны с вступлением в силу соответствующего законодательства (декабрь 2018 года) и необходимостью прохождения ряда процедур (включение в реестр ЦБ, вступление в СРО). Уже зарегистрирована компания «Джулиус Бэр СНГ», ее персонал составят в основном российские специалисты.

Julius Bar работает в России более 10 лет в виде представительства банка, его клиентами выступают предприниматели с активами для инвестиций в размере более 1 млн долларов. «В России около 100 тыс. семей с доходом, позволяющим обслуживаться в Julius Bar. Это серьезная мотивация для того, чтобы приобрести легальный статус на российском рынке», — отмечает член комитета СРО НФА по законодательству и регулированию на финансовом рынке Михаил Малиновский.

Но, как отмечают профучастники, ранее юридическое поле для взаимодействия участников рынка инвестконсультирования с клиентами отсутствовало.

Эксперты указывают, что компании придется учитывать и возросшие санкционные риски в отношении российских граждан. Деятельность по инвестконсультированию может быть расценена американским Минфином как «содействие обогащению», а значит, стать поводом для санкций, поясняют они.

В течение следующего года advisory office в России могут открыть еще несколько иностранных участников. К новому рынку уже проявили интерес три иностранные компании из сегмента wealth management, а также ряд западных агрегаторов финансовой информации.